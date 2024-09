Brasileirão 2024 bate recorde de europeus atuando na competição; veja lista

Vasco anunciou a contratação do meia suíço Maxime Dominguez (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 10/09/2024 - 05:20 • Rio de Janeiro • Atualizada em 10/09/2024 - 07:44

Após o Vasco anunciar a contratação do meia suíço Maxime Dominguez, o Brasileirão 2024 ampliou ainda mais o recorde de europeus atuando na competição. Ao todo, a liga nacional tem oito jogadores nascidos na Europa, excluindo os naturalizados. Além dos atletas do Velho Continente, o número total de estrangeiros neste ano chega a 136.

➡️ Vasco anuncia a contratação de Maxime Dominguez

Hoje, até o final da 25ª rodada, o Brasileirão teve 650 jogadores em campo, e o número total de estrangeiros representa mais de 20% dos atletas. O aumento em relação ao ano passado é bem significativo: em 2023, dos 739 jogadores, 123 eram gringos (16,6%).

No caso dos naturalizados, três deles são brasileiros que escolheram defender outra seleção: o lateral-direito Cicinho, do Bahia (naturalizado búlgaro), o atacante Diego Costa, do Grêmio (naturalizado espanhol), e o lateral-esquerdo Lucas Piton, do Vasco (dupla nacionalidade e com cidadania italiana).

Outro caso fora da lista, o atacante Bolasie, do Criciúma, nasceu na França, mas é naturalizado congolês e jogou pela seleção da República Democrática do Congo.

Lista de jogadores europeus atuando no Brasileirão Série A em 2024:

Memphis Depay (Corinthians): Holanda

Martin Braithwaite (Grêmio): Dinamarca

Maxime Dominguez (Vasco): Suíça

Tobias Figueiredo (Criciúma): Portugal

Mohamed El Arouch (Botafogo): França

Dimitri Payet (Vasco): França

Héctor Hernández (Corinthians): Espanha

Jamal Lewis (São Paulo): Irlanda do Norte