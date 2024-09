Filipe Luís opina sobre Alex Sandro na lateral do Flamengo

Aposentado dos gramados, Filipe Luís atualmente comanda o Sub-20 do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Aposentado dos gramados e atualmente no comando do Sub-20 do Flamengo, Filipe Luís deu sua opinião sobre o status da chegada do lateral-esquerdo Alex Sandro no clube carioca. O ex-jogador e ídolo rubro-negro participou de um jogo amistoso organizado por Zico e pela plataforma Sofascore, no CFZ (Centro de Futebol Zico), na última segunda-feira (9).

- Um cara espetacular. Nível altíssimo. Jogador de Copa do Mundo. Ele vem para somar e aumentar a concorrência com o Ayrton Lucas, e com a possível volta do Viña no ano que vem. A lateral está bem coberta. Ele é um jogador muito muito muito grande. Ele aceitou o desafio e não é fácil, tem que ter coragem para aceitar o desafio. Não só ele, o Alcaraz, Plata e Michael. São jogadores que vieram para somar. Foi uma janela de contratações excelente e magnífica para o Flamengo - disse Filipe Luís.

Contratado no final do mês passado, Alex Sandro estava sem clube antes de chegar à equipe do técnico Tite. Ele chega à Gávea em transferência sem custos, com contrato expirando ao final de dezembro de 2026. Estima-se que o salário do defensor superará a casa de R$1 milhão.

Alex Sandro chega como grande opção para substituir Matías Viña, que não joga mais na temporada por causa de lesão, e será o segundo reforço do Flamengo na janela de transferência. O primeiro reforço foi Michael, que estreou neste domingo (25) contra o Bragantino, com o gol que abriu o placar na vitória rubro-negra.

Dono de uma longa e respeitada trajetória no futebol europeu, o ex-Juventus chega com um início de roteiro bem parecido com a jornada de Filipe Luís, que em cinco temporadas conquistou alguns dos títulos mais importantes da história do Rubro-Negro.

Filipe Luís iniciou sua carreira como técnico na base do Flamengo no início deste ano, comandando o time Sub-17. Com a saída do treinador Mario Jorge, o ex-lateral assumiu o comando da equipe Sub-20, e conquistou o título inédito do Intercontinental em poucos meses na categoria, batendo o Olympiacos, da Grécia.