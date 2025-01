Botafogo e Flamengo disputam no domingo (2), às 16h (de Brasília), a taça da Supercopa Rei. Campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente, os times cariocas contarão com o estádio cheio para o clássico. Afinal, cerca de 37 mil ingressos já foram vendidos.

Aliás, por conta da grande procura dos torcedores do Flamengo para a Supercopa, que esgotaram as entradas para as arquibancadas e cadeiras do Setor Oeste, a organização do estádio optou por por reservar quatro setores na área Leste para os flamenguistas. A ideia é evitar a mistura de torcedores de ambos os times em outros setores. Vale destacar que não terá setor misto.

Outros espaços da parte leste contarão com torcedores do Botafogo. Aliás, não há mais ingressos de cadeira no espaço Superior A para os botafoguenses. Também estão esgotadas as entradas para cadeira superior e inferior meia.

Valor do ingressos

O público geral teve acesso aos ingressos na última quarta-feira. Os preços estão entre R$ 180,00 e R$ 560,00. No total, 45 mil entradas foram disponibilizadas.