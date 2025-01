Com a ’10 do Flamengo’, Arrascaeta convoca torcida para partida no Maracanã

A partida do Flamengo contra o Sampaio Corrêa na noite de quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasíia), contará com aspectos especiais. Afinal, o jogo marcará o reencontro dos torcedores cariocas com a equipe rubro-negra. Além disso, será a primeira vez que Arrascaeta vestirá a camisa 10 da Gávea no estádio.

Nas redes sociais, o perfil do clube carioca publicou um vídeo em que o uruguaio convoca os flamenguistas.

- Olá, Nação. Quinta-feira tem jogo no Maraca contra o Sampaio Corrêa. Será o nosso primeiro encontro com todos vocês. E, eu, particularmente, pegando a 10 (camisa). Gostaria de contar com a sua torcida. Esperamos todo mundo lá. Valeu, "tamo junto" - disse Arrascaeta.

Arrascaeta durante a partida contra o Volta Redonda (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Expectativa de casa cheia para o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã em 2025

O reencontro no Maracanã irá contar com um grande público. Afinal, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é que cerca de 55 mil torcedores estejam no estádio.

A partida contra o Sampaio Corrêio, aliás, também servirá como último teste para a Supercopa Rei. Afinal, o Rubro-Negro encara o Botafogo no domingo, às 16h (de Brasília), em Belém.

