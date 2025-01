Danilo, reforço do Flamengo para a temporada, desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (28). O jogador, no entanto, frustrou torcedores rubro-negros que foram até o Aeroporto do Galeão. Afinal, ele deixou o local por uma passagem interna e não se encontrou com os flamenguistas.

O Chapolin Rubro-Negro, torcedor símbolo do clube carioca, ficou na bronca com a atitude do jogador. Ele classificou a situação como "horrível".

- Foi péssima a chegada dele. Foi horrível. Ele (Danilo) vai ter que se explicar para a nação rubro-negra. O Alex Sandro chegou abraçando, falou com os torcedores presentes, tirou foto. Só tinham quatro torcedores por aqui. Não tem necessidade disso. Para que isso tudo, Danilo? - disse Chapolin, em entrevista ao portal "Coluna do Fla".

Momento em que Danilo, reforço do Flamengo, deixa o aeroporto (Foto: Reprodução)

Danilo deixou o aeroporto acompanhado de familiares, um animal de estimação e seguranças.

Cronograma de Danilo no Flamengo

Danilo passará por exames médicos nesta quarta-feira (29) e, posteriormente, assinará contrato com o Flamengo. A expectativa, aliás, é que ele esteja no Maracanã na quinta-feira para assistir ao confronto contra o Sampaio Corrêa.

