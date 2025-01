Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A bola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, com transmissão de SporTV e Premiere. O Glorioso tem seis pontos e ocupa a sexta posição, enquanto o Tricolor é o oitavo colocado e tem a mesma pontuação. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fluminense

6ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RS);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo;

🚩 Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto;

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Newton, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes; Bernal, Martinelli e Lima; Serna, Keno, Cano.

