Ingressos de Fortaleza x Grêmio estão à venda: veja preços e onde comprar

Fortaleza e Grêmio duelam no domingo (9), na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília). A venda geral de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos físicos.

Preços dos ingressos

O Fortaleza tenta uma arrancada para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, busca uma vaga na Copa Sul-Americana. As entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets e nos pontos de venda física: lojas do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy. Confira abaixo os valores dos ingressos de Fortaleza x Grêmio:

Superior Sul - promoção para sócio acompanhante: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Inferior Central Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Setor Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Setor Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

Superior Norte (visitante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Partida entre Grêmio e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Prévia do jogo: Fortaleza x Grêmio

O Fortaleza é o atual 19º colocado no Brasileirão, com 29 pontos. O time vem de empate em 1 a 1 com o rival Ceará.

O Grêmio, por sua vez, está em 14º lugar, tendo 39 pontos. Em seu último jogo, a equipe gaúcho recebeu o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.