Ceará e Fortaleza ficaram no 1 a 1 na noite da última quinta-feira (6), na Arena Castelão, valendo pela 32ª rodada da Série A. Os times seguem brigando por seus objetivos na competição nacional, que se aproxima do encerramento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O empate levou o Ceará aos 39 pontos, na 13ª colocação. A distância para o Santos, que abre a zona de rebaixamento, é de seis pontos. Com certa tranquilidade na meta de permanecer na Série A, o Vovô olha também para as vagas na Copa Sul-Americana.

Como Palmeiras e Flamengo disputarão a final da Libertadores, as vagas para a Sula agora vão até o 13º lugar - é a atual posição do Ceará. O panorama ainda pode mudar de acordo com o vencedor da Copa do Brasil. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão na semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Lutando contra o rebaixamento, o Fortaleza foi a 29 pontos e caiu para o 19º lugar. Com a derrota do Santos, o Vitória deixou o Z4 - a equipe baiana tem 34 pontos, cinco a mais do que o Tricolor. Vale destacar que o Rubro-Negro possui uma partida a mais em relação aos cearenses (32 contra 31).

O Juventude, 18º colocado, tem os mesmos 29 pontos e aparece acima do Leão pelos critérios de desempate. Com isso, as próximas rodadas serão decisivas em tal parte da tabela.

continua após a publicidade

➡️ Com gol no fim, Ceará e Fortaleza empatam pelo Brasileirão

Próximos jogos de Ceará e Fortaleza

A dupla cearense voltará a campo no próximo domingo (9). O Ceará visitará o Corinthians às 16h (de Brasília) e o Fortaleza receberá o Grêmio às 20h30 (de Brasília).