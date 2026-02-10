Diretor do Independiente se manifesta sobre proposta do Atlético-MG por Lomónaco: 'Insuficiente'

Nesta terça-feira (10), o diretor do Independiente, da Argentina, Daniel Seoane, comentou sobre a proposta apresentada pelo Atlético para a contratação do zagueiro Kevin Lomónaco. Segundo o dirigente, a oferta foi formalizada, mas prontamente recusada pelo clube argentino.

Nesta terça-feira (10), o diretor do Independiente, da Argentina, Daniel Seoane, comentou sobre a proposta apresentada pelo Atlético para a contratação do zagueiro Kevin Lomónaco. Segundo o dirigente, a oferta foi formalizada, mas prontamente recusada pelo clube argentino.

De acordo com Seoane, o Atlético apresentou uma proposta de empréstimo com metas, modelo que não agradou à diretoria do Independiente. Em entrevista à ESPN Argentina, o dirigente afirmou que os valores e as condições oferecidas foram considerados insuficientes pelo clube:

"Sim, chegou uma oferta formal e é insuficiente. Nós queremos que o Kevin fique pelo menos até a metade do ano. Sabemos que ele é o jogador que todos querem, mas ele é o nosso melhor jogador também".

O dirigente também respondeu sobre o posicionamento do atleta e se está interessado em sair:

"Estamos falando com o representante do jogador, se tiver uma oferta importante, ele poderia estar interessado, mas ele está muito confortável no clube e não é uma urgência para o jogador sair."

Para liberar o atleta, o Independiente pede 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Além do clube argentino, o Red Bull Bragantino tem 25% dos direitos de Lomónaco, clube do qual o Independiente adquiriu o defensor. Inclusive, segundo a apuração, ainda há valores pendentes dessa negociação por parte dos argentinos.

Quem é Kevin Lomónaco, na mira do Atlético?

Kevin Lomónaco é zagueiro argentino revelado pelo Lanús e atualmente defende o Independiente, onde é titular absoluto e uma das lideranças do elenco. O defensor já conhece bem o futebol brasileiro, tendo atuado pelo Red Bull Bragantino entre 2022 e 2024.

A passagem de Lomónaco pelo Brasil ficou marcada por uma polêmica extracampo. O jogador foi investigado na Operação Penalidade Máxima, que apurou um esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Ele firmou acordo para não responder criminalmente, mas cumpriu suspensão e pagou multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Em 2024, Lomónaco foi vendido pelo Bragantino ao Independiente por cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões). Desde então, soma 67 partidas com a camisa do clube argentino, com dois gols marcados, consolidando-se como peça importante do setor defensivo.