Próximos jogos do Fortaleza: datas, horários e calendário

O Lance! apresenta todos os detalhes do calendário do Fortaleza na temporada 2025, com datas e horários dos próximos jogos.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

PRÓXIMOS JOGOS DO FORTALEZA - DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS DE 2025

Outubro

25/10/2025 - 19h30 - Fortaleza x Flamengo (Campeonato Brasileiro, rodada 30)

Novembro

01/11/2025 - 16h - Santos x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 31)

06/11/2025 - 20h - Ceará x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 32)

09/11/2025 - 20h30 - Fortaleza x Grêmio (Campeonato Brasileiro, rodada 33)

19/11/2025 - a definir - Bahia x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 34)

23/11/2025 - a definir - Fortaleza x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro, rodada 35)

30/11/2025 - a definir - RB Bragantino x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 36)

continua após a publicidade

Dezembro

03/12/2025 - Fortaleza x Corinthians (Campeonato Brasileiro, rodada 37)

07/12/2025 - Botafogo x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 38)

Partida entre Cruzeiro e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

➡️ Defesa do Fortaleza se aproxima de piores números recentes na Série A

Posição do Fortaleza na tabela do Brasileirão

O Fortaleza é o atual 18º colocado nesta Série A, com 24 pontos. O Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, possui 31 pontos - sete a mais do que o Tricolor.