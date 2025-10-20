menu hamburguer
Próximos jogos do Fortaleza: datas, horários e calendário

Confira as próximas partidas do Leão e fique por dentro da agenda atualizada

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/10/2025
15:30
Partida entre Cruzeiro e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
Lance! apresenta todos os detalhes do calendário do Fortaleza na temporada 2025, com datas e horários dos próximos jogos.

PRÓXIMOS JOGOS DO FORTALEZA - DATAS E HORÁRIOS DAS PARTIDAS DE 2025

Outubro

25/10/2025 - 19h30 - Fortaleza x Flamengo (Campeonato Brasileiro, rodada 30)

Novembro

01/11/2025 - 16h - Santos x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 31)
06/11/2025 - 20h - Ceará x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 32)
09/11/2025 - 20h30 - Fortaleza x Grêmio (Campeonato Brasileiro, rodada 33)
19/11/2025 - a definir - Bahia x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 34)
23/11/2025 - a definir - Fortaleza x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro, rodada 35)
30/11/2025 - a definir - RB Bragantino x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 36)

Dezembro

03/12/2025 - Fortaleza x Corinthians (Campeonato Brasileiro, rodada 37)
07/12/2025 - Botafogo x Fortaleza (Campeonato Brasileiro, rodada 38)

Posição do Fortaleza na tabela do Brasileirão

O Fortaleza é o atual 18º colocado nesta Série A, com 24 pontos. O Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, possui 31 pontos - sete a mais do que o Tricolor.

