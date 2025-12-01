menu hamburguer
Futebol Nacional

Ingressos de Fortaleza x Corinthians estão à venda: veja preços e onde comprar

Equipes duelam nesta quarta-feira (3), pelo Brasileirão

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 01/12/2025
12:42
Fortaleza &#8211; Arena Castelão
imagem cameraPartida será disputada no Castelão (Foto: Matheus Amorim/FEC)
Fortaleza e Corinthians se enfrentam na quarta-feira (03), na Arena Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá início às 19h (horário de Brasília). A venda geral de ingressos já está disponível, e as entradas podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos de venda autorizados.

Preços dos ingressos

O Fortaleza vem evoluindo na competição e busca se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, luta por uma vaga em um eventual G8, mesmo com chances remotas. Os ingressos estão disponíveis no site Leão Tickets e nos pontos de venda física: lojas do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi e RioMar Kennedy.

Confira abaixo os valores dos ingressos de Fortaleza x Corinthians

- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Especial: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)
- Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 150 (meia) | R$ 75 (inteira)

Arena Castelão recebe Ceará x Internacional pelo Brasileirão
Fortaleza e Corinthians duelam no Castelão (Foto: Kaue Da Silva/Agência F8/Gazeta Press)

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.

