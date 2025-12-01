Dorival Júnior perde titular do Corinthians para jogo contra o Fortaleza

O Corinthians terá um desfalque certo para o confronto diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira, dia 3, na Arena Castelão, às 19h. Matheuzinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, por isso, não poderá atuar. O lateral entrou em campo pendurado na partida contra o Botafogo, neste domingo, no empate em 2 a 2.

continua após a publicidade

A advertência que tirou o jogador do próximo jogo aconteceu aos 45 minutos da segunda etapa, em falta cometida sobre Barrera. O lance encerrou uma série de seis partidas em que o lateral vinha sendo uma das principais opções do setor, especialmente pela escassez de alternativas no elenco alvinegro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Matheuzinho soma em 2025 pelo Corinthians com 53 jogos, sendo 49 como titular, somando três gols e cinco assistências. Criou 10 grandes chances, teve média de um passe decisivo por partida e finalizou 31 vezes, com sete arremates no gol.

continua após a publicidade

O lateral registrou média de 0,9 cruzamentos certos por jogo, acertou 49% dos passes longos, além de 2,7 desarmes e 3,8 bolas recuperadas por partida. Teve 55% de eficiência nos duelos, com média de 1,2 faltas cometidas por jogo, recebeu 16 cartões amarelos e obteve nota 7.13 no Sofascore.

Matheuzinho, lateram do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

Matheuzinho pelo Corinthians em 2025

53 jogos (49 titular) 3 gols 5 assistências 10 grandes chances criadas 1.0 passes decisivos por jogo 31 finalizações (7 no gol) 0.9 cruzamentos certos por jogo 49% de acerto no passe longo 2.7 desarmes por jogo 3.8 bolas recuperadas por jogo 55% de eficiência nos duelos 1.2 faltas por jogo 16 cartões amarelos Nota Sofascore 7.13

Quem pode substituir Matheuzinho?

A ausência torna o cenário ainda mais delicado porque o Corinthians atravessa um período de indefinição na lateral direita, posição que tem apenas Matheuzinho como especialista. As opções para a vaga são João Vitor Jacaré, que também atua como lateral, ou Charles, volante que pode ser utilizado de forma improvisada no setor.

continua após a publicidade

João Vitor Jacaré fez apenas 2 jogos pelo Corinthians em 2025, um deles como titular. Registrou um passe decisivo, um cruzamento certo e um drible certo. Teve 56% de acerto nos passes, média de 2.5 desarmes por partida, 1.5 bolas recuperadas por jogo, além de 75% de eficiência nos duelos. Sofreu três faltas e recebeu nota 6.90 no Sofascore.

Charles entrou em campo 35 vezes na temporada, 13 como titular. Marcou um gol, deu uma assistência, criou quatro passes decisivos e finalizou 10 vezes, sendo três no gol. Acertou 60% dos passes longos, teve média de 1.5 bolas recuperadas e 1.1 desarmes por jogo e alcançou 45% de aproveitamento nos duelos. Sofreu 35 faltas, cometeu cinco e acumulou cinco cartões amarelos. Sua nota no Sofascore foi 6.64.

João Vitor Jacaré pelo Corinthians em 2025

2 jogos (1 titular) 1 passe decisivo 1 cruzamento certo 1 drible certo 56% de acerto no passe 2.5 desarmes por jogo 1.5 bolas recuperadas por jogo 75% de eficiência nos duelos 3 faltas sofridas Nota Sofascore 6.90

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Charles pelo Corinthians em 2025