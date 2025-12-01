menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Dorival Júnior perde titular do Corinthians para jogo contra o Fortaleza

Ausência aumenta dificuldades do time em meio à falta de alternativas na lateral

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 01/12/2025
11:41
Técnico Dorival Júnior, do Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraDorival Júnior ganhou dor de cabeça no Corinthians (Foto: Gilson Lobo/ Agif/Gazeta Press)
  Matéria
O Corinthians terá um desfalque certo para o confronto diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira, dia 3, na Arena Castelão, às 19h. Matheuzinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, por isso, não poderá atuar. O lateral entrou em campo pendurado na partida contra o Botafogo, neste domingo, no empate em 2 a 2.

A advertência que tirou o jogador do próximo jogo aconteceu aos 45 minutos da segunda etapa, em falta cometida sobre Barrera. O lance encerrou uma série de seis partidas em que o lateral vinha sendo uma das principais opções do setor, especialmente pela escassez de alternativas no elenco alvinegro.

Matheuzinho soma em 2025 pelo Corinthians com 53 jogos, sendo 49 como titular, somando três gols e cinco assistências. Criou 10 grandes chances, teve média de um passe decisivo por partida e finalizou 31 vezes, com sete arremates no gol. 

O lateral registrou média de 0,9 cruzamentos certos por jogo, acertou 49% dos passes longos, além de 2,7 desarmes e 3,8 bolas recuperadas por partida. Teve 55% de eficiência nos duelos, com média de 1,2 faltas cometidas por jogo, recebeu 16 cartões amarelos e obteve nota 7.13 no Sofascore.

Matheuzinho completou 100 jogos pelo Corinthians (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)
Matheuzinho, lateram do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

Matheuzinho pelo Corinthians em 2025

  1. 53 jogos (49 titular)
  2. 3 gols
  3. 5 assistências
  4. 10 grandes chances criadas
  5. 1.0 passes decisivos por jogo
  6. 31 finalizações (7 no gol)
  7. 0.9 cruzamentos certos por jogo
  8. 49% de acerto no passe longo
  9. 2.7 desarmes por jogo
  10. 3.8 bolas recuperadas por jogo
  11. 55% de eficiência nos duelos
  12. 1.2 faltas por jogo
  13. 16 cartões amarelos
  14. Nota Sofascore 7.13

Quem pode substituir Matheuzinho?

A ausência torna o cenário ainda mais delicado porque o Corinthians atravessa um período de indefinição na lateral direita, posição que tem apenas Matheuzinho como especialista. As opções para a vaga são João Vitor Jacaré, que também atua como lateral, ou Charles, volante que pode ser utilizado de forma improvisada no setor.

João Vitor Jacaré fez apenas 2 jogos pelo Corinthians em 2025, um deles como titular. Registrou um passe decisivo, um cruzamento certo e um drible certo. Teve 56% de acerto nos passes, média de 2.5 desarmes por partida, 1.5 bolas recuperadas por jogo, além de 75% de eficiência nos duelos. Sofreu três faltas e recebeu nota 6.90 no Sofascore.

Charles entrou em campo 35 vezes na temporada, 13 como titular. Marcou um gol, deu uma assistência, criou quatro passes decisivos e finalizou 10 vezes, sendo três no gol. Acertou 60% dos passes longos, teve média de 1.5 bolas recuperadas e 1.1 desarmes por jogo e alcançou 45% de aproveitamento nos duelos. Sofreu 35 faltas, cometeu cinco e acumulou cinco cartões amarelos. Sua nota no Sofascore foi 6.64.

João Vitor Jacaré pelo Corinthians em 2025

  1. 2 jogos (1 titular)
  2. 1 passe decisivo
  3. 1 cruzamento certo
  4. 1 drible certo
  5. 56% de acerto no passe
  6. 2.5 desarmes por jogo
  7. 1.5 bolas recuperadas por jogo
  8. 75% de eficiência nos duelos
  9. 3 faltas sofridas
  10. Nota Sofascore 6.90

Charles pelo Corinthians em 2025

  1. 35 jogos (13 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 4 passes decisivos
  5. 10 finalizações (3 no gol)
  6. 60% de acerto no passe longo
  7. 1.5 bolas recuperadas por jogo
  8. 1.1 desarmes por jogo
  9. 45% de eficiência nos duelos
  10. 35 faltas sofridas
  11. 5 faltas cometidas
  12. 5 cartões amarelos
  13. Nota Sofascore 6.64

