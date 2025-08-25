Ingressos de Cruzeiro x São Paulo estão à venda: veja preços e como comprar

Os ingressos para o jogo Cruzeiro x São Paulo, sábado (30), às 21h, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estão à venda para o cruzeirense não sócio do programa 5 Estrelas e para a torcida do Tricolor paulista.

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do São Paulo é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Para essa partida, os setores Laranja superior e Roxo superior não estarão disponíveis inicialmente. O Cruzeiro vai liberar as entradas para esses setores de acordo com a procura pelos ingressos, como foi feito no jogo passado, contra o Internacional.

A venda dos bilhetes para os sócios do programa 5 Estrelas começou no sábado (23), de acordo com as prioridades. O resgaste do ingresso é feito pelo app Cruzeiro Nação Azul ou pelo site socio.cruzeiro.com.br.

Todos os torcedores a partir dos 16 anos, inclusive os do São Paulo, têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br, e mais de 210 mil torcedores já se cadastraram. Menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

O espaço destinado aos torcedores do São Paulo será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, na avenida Chafir Ferreira.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x São Paulo:

Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Laranja (Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Vermelho (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Vermelho (Inferior) - Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00

Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00

Camarote Vermelho - Inteira: R$ 400,00 / Meia: R$ 200,00

Como chegar ao Mineirão

