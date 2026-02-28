Vitor Roque, Arias, Carlos Miguel… as armas do Palmeiras para encarar o São Paulo na semifinal

O Palmeiras está com o time cada vez mais entrosado e cascudo. Com apenas dois reforços contratados nesta temporada e com a janela de transferências perto do fim, a tendência é que ninguém mais chegue e o "time ideal" esteja pronto para enfrentar o São Paulo neste domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), pela semifinal do Paulistão, na Arena Barueri, em jogo único.

Com um time tecnicamente forte, o técnico Abel Ferreira tem algumas armas especiais para buscar mais uma decisão de Estadual. E elas passam por todos os setores do campo. Na frente, a principal esperança de gols é Vitor Roque, que foi contratado há exatamente um ano e já pode ser considerado um carrasco do Tricolor. Em quatro jogos em que enfrentou o rival, o Tigrinho balançou as redes duas vezes, ambas pelo Brasileirão.

Ainda no setor ofensivo, Jhon Arias, contratado pelo Verdão recentemente, fez apenas seu segundo jogo pelo clube e nem deve aparecer entre os titulares. No entanto, é provável que o camisa 11 entre em campo em algum momento da partida. Segundo Abel Ferreira, o colombiano traz versatilidade ao time, entregando qualidade, decisão e podendo atuar tanto pela direita, como pela esquerda e, ainda, centralizado.

O meio-campo alviverde, principalmente com Marlon Freitas e Andreas Pereira vem demonstrando ser um dos setores mais fortes. E, é claro, contando com as boas atuações recentes dos zagueiros titulares Gustavo Gómez e Murilo.

Quem também está em alta contribuindo para a bola fase do Palmeiras, que além de estar na semifinal do Paulistão é líder do Campeonato Brasileiro, é o goleiro Carlos Miguel. O arqueiro ganhou espaço na reta final da temporada passada e, com a saída de Weverton, seguiu mostrando serviço e se consolidou como titular absoluto da meta alviverde.

O arqueiro ainda entrará em campo para defender um recorde: ainda não perdeu como mandante. Desde que chegou ao Palmeiras, foram 12 jogos - entre Allianz Parque e Arena Barueri -, oito vitórias e quatro empates. Carlos Miguel vem de apresentações regulares, o que deixa o time mais consistente em busca da vaga na final do Paulistão.

