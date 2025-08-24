Técnico do Cruzeiro: ‘A responsabilidade de Gabriel não jogar é da minha limitação’

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, mais uma vez, foi questionado, após a vitória sobre o Internacional por 2 a 1, sábado (23), no Mineirão, pelo Brasileirão, sobre a permanência do atacante Gabigol na reserva da equipe. Desta vez, o treinador usou da ironia para explicar a situação, além de citar a boa fase do meia Matheus Pereira e do atacante Kaio Jorge, artilheiro do campeonato com 15 gols.

- Já disse tantas vezes… O Gabriel é um excelente jogador, um profissional louvável. Nessa estrutura que eu jogo, dentro das minhas limitações, eu não consigo encaixar os três jogadores ao mesmo tempo. Os dois (Matheus Pereira e Kaio Jorge) estão fazendo uma temporada extraordinária, como vocês veem. Sei que, às vezes, os torcedores dizem ‘você tem que arrumar um sistema’…. Sou só o Leonardo Jardim, não consigo fazer mágica. Sempre que armava um esquema mais ofensivo, perdia o equilíbrio da equipe, a capacidade de pressionar e perdemos os jogos – justificou Leonardo Jardim.

Na partida contra o Internacional, sábado (23), Gabigol entrou aos 31 minutos no lugar de Matheus Pereira, como vem ocorrendo na maioria das vezes em que o atacante substitui alguém no decorrer do segundo tempo.

- A responsabilidade do Gabriel não jogar é do Matheus e do Kaio e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar esses três jogadores ao mesmo tempo – acrescentou, com ironia, o técnico do Cruzeiro.

Técnico do Cruzeiro destaca qualidades de titulares da equipe

Matheus Pereira e Kaio Jorge comemoram primeiro gol do Cruzeiro contra o Inter (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim também comentou sobre o crescimento de rendimento do meia Matheus Pereira e, principalmente, do atacante Kaio Jorge desde que o treinador chegou à Toca da Raposa, em fevereiro:

- Quando cheguei, e vocês sabem disso, vou ser repetitivo, disse que iria analisar o elenco e ver o que tínhamos para o modelo de jogo em que acredito, um modelo com alguns jogadores específicos. Existem jogadores que são bons jogadores que não conseguem encaixar na minha ideia de futebol. Sou um treinador limitado, às vezes, não consigo fazer mais do que sei. Há um ditado em Portugal que diz: ‘Quem faz o que sabe a mais não é obrigado’. Tento fazer aquilo que eu sei – disse o técnico do Cruzeiro.

- Dentro desse modelo, encontrei jogadores com características importantes. O Matheus eu já conhecia, porque já tínhamos trabalhado junto. O Kaio foi um atacante que descobri que poderia atacar a profundidade e, com linha mais baixa, tem sido uma solução para as costas do adversário – explicou Leonardo Jardim.

Os jogadores do Cruzeiro já se reapresentam na Toca da Raposa na manhã deste domingo (24), quando começa a preparação para o primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, quarta-feira (27), às 19h30.