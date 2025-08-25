Crespo valoriza elenco do São Paulo e pede paciência com Lucas Moura

Hernán Crespo falou sobre a vitória do São Paulo por 2 a 0 contra o Atlético-MG, valorizou a fase do elenco e pediu paciência quanto ao caso de Lucas Moura.

continua após a publicidade

Com o jogo, disputado neste domingo (24) no Morumbis, o Tricolor está cada vez mais próximo do G-6. No momento, está na sétima colocação. De acordo com o treinador, invicto há sete jogos, o time vive um bom momento e admitiu que enxerga um compromentimento com seus jogadores. Para ele, "todos têm fome".

- É um momento bom, legal. Tudo dá certo, tem um comprometimento grande dos atletas. O elenco tem fome. Temos que continuar nesse caminho, com pé no chão. Acho que vamos ter muitas possibilidades e coisas boas - disse Crespo após a vitória.

continua após a publicidade

Crespo falou sobre a situação de Lucas Moura

Hernán Crespo também trouxe à tona o assunto envolvendo Lucas Moura. De acordo com o argentino, é preciso paciência. Lucas não foi relacionado para o jogo de hoje. O veterano recuou e voltou a seguir um cronograma de recondicionamento físico pensando na lesão que sofreu no joelho há quase quatro meses.

Crespo destacou trabalho do elenco tricolor (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O Lance! apurou que a situação do veterano sempre foi tratada com cautela. Inclusive, seu retorno após sua recuperação dependia se ele se sentiria seguro ou não. Como estava bem e com apoio médico, decidiu retornar, mas de forma gradual. A reportagem também confirmou que esta fase de condicionamento será de acordo com o cronograma que for considerado o mais ideal para ele.

continua após a publicidade

➡️Melhores momentos: São Paulo vence o Atlético-MG no Morumbis e se aproxima do G-6

- A gente está seguindo o cronograma. Ele precisa disso para estar 100%. Teve uma sequência importante, não estava top. Temos que continuar com paciência. Todos queremos ver o grande Lucas, mas temos que ter paciência - disse Crespo sobre o assunto.