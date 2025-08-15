Os jogadores do Cruzeiro treinam mais uma vez na manhã desta sexta-feira (15), na Toca da Raposa, visando o jogo de segunda-feira (18), contra o Mirassol, no Estádio Maião, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida estão à venda pelo site ingresssosa.com.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Agenda do Cruzeiro

Neste sábado (16), o treino também será pela manhã, e, no domingo (17), à tarde, seguido de viagem para São José do Rio Preto (SP), onde a equipe fica concentrada para o jogo em Mirassol (SP). O técnico Leonardo Jardim não terá três titulares na segunda-feira (18): o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Lucas Romero e o meia Christian, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Sub-20 joga contra o Palmeiras, na semifinal do Brasileiro

Cruzeiro e Palmeiras disputam, nesta sexta-feira (15), às 18h30, o jogo único pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão do Sportv. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis. A outra semifinal é entre Red Bull Bragantino e Athletico-PR.

continua após a publicidade

Um dia na história do Cruzeiro

O argentino Montillo brilhou com a camisa do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Dois ídolos da torcida do Cruzeiro estrearam com a camisa celeste num dia 15 de agosto. Em 1970, o atacante Eduardo, apelidado Rabo-de-Vaca por causa de um drible característico, estreou na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Três Corações, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Até 1981, Eduardo disputou 544 jogos pelo clube, com 38 gols marcados. Em 2010, o meia argentino Montillo estreou no empate por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileiro. Até 2012, foram 122 jogos e 36 gols com a camisa celeste.

➡️Ingressos para Mirassol x Cruzeiro estão à venda

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: