Ingressos de Cruzeiro x Fluminense estão à venda: veja preços e como comprar

Os ingressos para o jogo Cruzeiro x Fluminense, domingo (9), às 16h, no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estão disponíveis. Inicialmente, a comercialização é feita somente para sócios do Programa 5 Estrelas. A venda para o público em geral e torcedores do Tricolor carioca se inicia às 20h desta segunda-feira (3).

O clube celeste manteve promoção no preço dos bilhetes somente para os sócios torcedores, que pagam valores a partir de R$ 30. A redução nos valores cobrados nos últimos três jogos no Mineirão contribuiu para que o Cruzeiro atingisse, na partida contra o Vitória, sábado (1º), a marca de 1 milhão de torcedores presentes em seus jogos como mandante na temporada.

Para essa partida, inicialmente, os ingressos para o setor Roxo Superior não serão comercializados. Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Fluminense é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Todos os torcedores a partir dos 16 anos, inclusive os do Fluminense, têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br. Menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

O espaço destinado aos torcedores do Fluminense, como de costume, será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso será pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, na avenida Chafir Ferreira.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Fluminense:

Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Laranja (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00

Vermelho (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Vermelho (Inferior) - Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00

Roxo (Superior) (Visitante) – Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00

Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00

Camarote Vermelho – Preço único: R$ 425,00

Como chegar ao Mineirão

Veja como chegar ao Mineirão, os portões de entrada e o estacionamento do estádio