Mattheus Montenegro toma posse na presidência do Fluminense

Eleito no fim de novembro, Mattheus Montenegro foi empossado oficialmente presidente do Fluminense nesta sexta-feira (19), no Salão Nobre de Laranjeiras. Depois de mais de seis anos, Mário Bittencourt deixa o cargo. O ex-presidente seguirá trabalhando com Montenegro. O ex-presidente seguirá na gestão do clube e o seu cargo será anunciado no dia 2 de janeiro, em coletiva. Ainda não existe definição sobre a função: futebol ou clube.

— A gente passou por esses anos tendo que reconstruir o clube. Foi muito difícil chegar até aqui. Hoje, temos mais condições de vencer. Sei que na visão do torcedor não importa muito o desempenho na competição se a taça não estiver no nosso museu, mas é importante saberem que quanto mais disputamos as competições e mais vamos chegando às finais, estamos fazendo um processo de construção de ganhar. Embora tenha sido um ano bom sob o aspecto de quem está dentro de um clube de futebol, pelos resultados que alcançamos, é muito ruim não ter sido campeão. É por isso que vamos trabalhar para ganhar cada vez mais títulos, porque a história desse clube é muito grande e foi formada ganhando títulos. Para isso que vamos brigar — disse Mattheus em discurso.

Mattheus Montenegro assume o clube ao lado de Ricardo Tenório, que será seu vice. Anteriormente, Tenório era o vice-presidente de projetos especiais. Agora, como vice-presidente, ele continua a frente de projetos como reforma das Laranjeiras, por exemplo.

Mattheus Montenegro ao lado de Ricardo Tenório na posse da presidênica do Fluminense (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

A eleição ocorreu no dia 29 de novembro, e Montenegro contou com o apoio do ex-presidente Mário Bittencourt, que seguirá na gestão do clube. Os dois já trabalhavam de forma integrada desde antes das eleições. A chapa "Clube que orgulha o Brasil" foi eleita com 3.282 votos, contra 1.295 votos da chapa "O Fluminense tem pressa", de Ademar Arrais.

Após a cerimônia, Mattheus conversou com a imprensa e respondeu questionamentos sobre contratações, SAF e o cargo de Mário. Sobre o ex-presidente, Montenegro disse que ainda vai definir se a função será no clube ou no futebol. O anúncio será feito em coletiva no dia 2 de janeiro.

Sobre o tema contratações, Mattheus pediu cuidado com os nomes ventilados nas redes sociais, afirmando que todos que ele viu são falsos. O presidente revelou também que já fez proposta por Nino. Quanto a SAF, uma nova reunião com o Conselho Deliberativo deve acontecer entre fevereiro e março para novos detalhes.

Fim da temporada para o Fluminense

Com a eliminação para o Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.