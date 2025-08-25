Ingressos de Ceará x Juventude estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e Juventude duelam neste sábado (30), na Arena Castelão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Juventude. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets e nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Superior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Superior Central: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

Inferior Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 140 (meia) | R$ 280 (inteira)

Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Superior Sul (visitante): R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

A venda de ingressos meia-entrada para a torcida do Ceará está sendo realizada exclusivamente nas Lojas Vozão. Para a torcida visitante, os ingressos de meia-entrada estarão disponíveis na bilheteria 3 da Arena Castelão, com a venda sendo iniciada cinco horas antes da partida.

Partida entre Juventude e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Felipe Santos/Ceará SC)

Prévia do jogo: Ceará x Juventude

Vindo de empate por 0 a 0 contra o Grêmio, fora de casa, o Ceará é o atual décimo colocado na tabela da Série A, com 26 pontos.

O Juventude, por sua vez, recebeu o Botafogo em seu último jogo e perdeu por 3 a 1. A equipe gaúcha está em 18º lugar na competição, com 18 pontos.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.