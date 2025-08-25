Meio-campista do Ceará lidera em duelos ganhos no Brasileirão

Um dos destaques do Ceará na atual temporada, o meio-campista Dieguinho é o líder em duelos ganhos neste Brasileirão. O jogador venceu 129 disputas em 20 partidas, aparecendo acima de Kaiki Bruno (do Cruzeiro, com 127) e Paulo Henrique (do Vasco, com 122), que completam o top 3.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

São 108 duelos vencidos no chão e 21 pelo alto, totalizando um aproveitamento de 63,86%. Além de tal estatística, Dieguinho é o melhor do elenco alvinegro em desarmes (dois por jogo) e interceptações (média de 1,3). O volante, que pode atuar como lateral-direito, soma ainda 41 cortes, 14 passes decisivos e duas assistências nesta Série A. Os dados são do aplicativo Sofascore.

Titular em cada uma de suas 20 aparições, o atleta participou de todos os jogos do Ceará no campeonato nacional. O técnico Léo Condé vem escalando-o ao lado de nomes como Richardson, Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni no meio.

continua após a publicidade

➡️ Análise: Ceará não pode lamentar eliminação por muito tempo

Dieguinho, jogador do Ceará (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Na igualdade contra o Grêmio, Dieguinho registrou três cortes, um desarme, quatro de seis dribles certos e 11 de 14 duelos ganhos. O meia acertou 24 de 31 passes, totalizando 55 ações com a bola. Os dados são do Sofascore.

Reforço do Ceará para a temporada 2025, o atleta de 29 anos estava anteriormente no Goiás. Seu vínculo com o Alvinegro é válido até o fim de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Atacante está trocando o Internacional pelo Ceará

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Grêmio, o Vovô voltará a campo contra o Juventude, no sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O embate na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília). O Ceará é o atual décimo colocado na tabela da competição, com 26 pontos.