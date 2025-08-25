Atacante está trocando o Internacional pelo Ceará

Nascido em Fortaleza, em 2003, o atacante Lucca está trocando o Internacional pelo Ceará. Com 12 jogos em 2025 com a camisa vermelha, apenas quatro deles pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 45 não balançou as redes este ano ainda. O Colorado está rescindindo o contrato do jogador, sem valores envolvidos na negociação. O time gaúcho, porém, mantém um percentual dos direitos federativos.

O atleta estava no Inter desde 2020, quando chegou para reforçar as categorias de base, subindo para o profissional em 2023.

Melhor ano foi em 2022

Lucca chegou a Porto Alegre em 2020, vindo do mesmo Ceará, para reforçar a equipe sub-17. No ano seguinte já estava no sub-20. Seu melhor ano no Celeiro de Ases foi em 2022, quando jogou 39 vezes e marcou 23 gols.

Desde que subiu para o profissional, em 2023, teve poucas oportunidades, entrando em campo nesses três anos 71 vezes e colocando apenas três bolas nas redes e dando quatro assistências. Seu último jogo pelo time de Roger Machado foi em junho, na derrota de 2 a 0 para o Fluminense, pelo Brasileirão.

Léo Condé confirmou contratação

No sábado (23), após o empate em 0 a 0 com o Grêmio, na Arena, o técnico do Vozão confirmou a contratação do atacante de 22 anos.

– O Lucca é um jogador que foi formado pelo clube. Centroavante, posição que hoje temos Pedro (Raúl), Guilherme e o próprio Pedro Henrique pode fazer essa função. Ele chega para agregar e o dia a dia vai mostrar. A gente vai tentar fazer a melhor escolha para os jogos em prol do Ceará – comentou Léo Condé.