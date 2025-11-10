Com dias livres para treinar, Ceará marca data de reapresentação

O Ceará superou o Corinthians por 1 a 0 no último domingo (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Vovô, que só entrará em campo novamente na próxima semana, já marcou a data para a reapresentação do elenco.

O retorno às atividades acontecerá na quarta-feira (12). Por conta da pausa pela Data Fifa, o próximo jogo do Alvinegro será apenas no dia 20 (quinta-feira), em casa, contra o Internacional. Travando uma briga contra o rebaixamento, a equipe gaúcha está em 15º lugar, com 37 pontos.

Ainda que siga destacando o objetivo de se manter na Primeira Divisão, a vitória do Ceará sobre o Corinthians encaminhou a permanência no campeonato. O time de Léo Condé é o 12º colocado, com 42 pontos - são nove a mais do que o Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Partida entre Corinthians e Ceará, pelo Brasileirão. (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Passando o foco para a briga por vaga na Copa Sul-Americana, o 12º lugar seria o suficiente para garantir a participação. Os cinco últimos jogos do Alvinegro no torneio serão diante de Internacional (casa), Mirassol (fora), Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa). No 1º turno, com mandos invertidos, foram quatro pontos em tal sequência.

O Vovô não disputa uma competição internacional desde 2022, ano no qual foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. A equipe de Porangabuçu caiu para o São Paulo nas quartas daquela Sula.

Próximo jogo do Ceará

Após a vitória diante do Corinthians, o Ceará voltará a campo no dia 20 (quinta-feira), em casa, contra o Internacional. A partida pelo Brasileirão terá início às 21h30 (de Brasília).