Ingressos de Ceará x Fortaleza estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e Fortaleza duelam na quinta-feira (6), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelos sites Vozão Tickets e Leão Tickets, além dos pontos físicos.

Preços dos ingressos para a torcida do Ceará

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Fortaleza, com seis setores. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Superior Norte: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Inferior Norte: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)

Setor Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

A venda de ingressos meia-entrada para a torcida do Ceará está sendo realizada exclusivamente nas Lojas Vozão, na sede ou nos shoppings: Parangaba, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Preços dos ingressos para a torcida do Fortaleza

O Fortaleza, visitante no duelo, também já iniciou a venda da sua carga de ingressos, com quatro setores. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Leão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Inferior Sul: R$ 30 (meia - esgotado) | R$ 60 (inteira)

Superior Sul: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

Superior Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

Inferior Central Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

A venda física acontece nas lojas Leão 1918 do Pici, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi, RioMar Kennedy ou Laion World.

Prévia do jogo: Ceará x Fortaleza

Vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, o Ceará é o 12º colocado nesta Série A, com 38 pontos conquistados.

O Fortaleza, que trava uma briga contra o rebaixamento, empatou com o Santos por 1 a 1 na última rodada. O time está em 18º lugar, com 28 pontos.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.