O Fortaleza empatou com o Santos por 1 a 1 no último sábado (1º), fora de casa, valendo pela 31ª rodada do Brasileirão. Assim, o time continua com uma distância de cinco pontos para deixar a zona de rebaixamento.

O embate era decisivo na luta contra a queda. A igualdade levou o Tricolor a 28 pontos, na 18ª posição. O Santos, primeiro clube fora do Z4, subiu para 33. Quem aparece entre as equipes é o Vitória, que soma 31 pontos - os baianos perderam para o Cruzeiro na rodada.

Em campo, o Fortaleza abriu o placar na Vila Belmiro com Adam Bareiro. O atacante chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi anulado por impedimento. O Santos empatou no 2º tempo, em gol contra de Bruno Pacheco.

Partida entre Santos e Fortaleza, pelo Brasileirão. O Tricolor empatou em 1 a 1 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em seu próximo compromisso, o Leão terá pela frente o Clássico-Rei. O Ceará, que está na 12ª posição, conseguiu mais tranquilidade na briga pela permanência. No duelo do 1º turno, na mesma Arena Castelão, o Alvinegro triunfou por 1 a 0.

A sequência tricolor inclui também uma partida em casa contra o Grêmio e uma visita ao Bahia. Restando oito partidas na campanha, o time de Martín Palermo segue acreditando em uma reação para evitar a queda.

