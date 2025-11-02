Ceará derrota o Fluminense com boa atuação do sistema ofensivo

O Ceará venceu o Fluminense por 2 a 0 na tarde deste domingo (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com um bom jogo do ataque, o Alvinegro voltou a balançar as redes após três partidas.

A equipe cearense vivia uma incômoda sequência de quatro jogos sem vencer. Após o 1 a 1 contra o Sport, foram três derrotas sem ao menos marcar: 2 a 0 para o Botafogo, 1 a 0 para o Atlético-MG e 1 a 0 para o próprio Fluminense. O Vovô até criou boas chances diante dos mineiros, mas parou na atuação do goleiro Everson.

Neste domingo, o ataque conseguiu ser eficaz. O time de Léo Condé abriu o placar ainda no 1º tempo, em cabeceio de Galeano. Nome regular nas escalações, o ponta vem contribuindo em momentos importantes na competição.

Partida entre Ceará e Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

O Fluminense esboçou uma reação no início da etapa final, mas a expulsão do zagueiro Ignácio esfriou os cariocas. Tendo um a mais, o Ceará voltou a dominar o embate e quase ampliou com Fernandinho, mas parou na trave.

O 2 a 0 veio com Pedro Raul, que limpou a marcação e chutou de fora da área, sem chances para Fábio. O camisa 9 chegou a balançar as redes novamente, mas o lance foi anulado por um toque de mão de Lucas Mugni.

Próximo jogo do Ceará

Após a vitória sobre o Fluminense, o Ceará terá pela frente o Clássico-Rei. A equipe voltará a campo na quinta-feira (6), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela Série A. O embate terá início às 20h (de Brasília).