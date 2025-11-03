Ceará supera um desfalcado Fluminense com boa partida em casa

O Ceará venceu Fluminense por 2 a 0 na tarde do último domingo (2), na Arena Castelão, valendo pela 31ª rodada da Série A. O Alvinegro teve boa atuação e conseguiu bater um desfalcado Tricolor, que foi pouco criativo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O time de Léo Condé estava sofrendo com a pontaria: eram três partidas seguidas sem balançar as redes. Nesta vitória, foram 14 chutes contra quatro do adversário - os números ajudam a ilustrar a superioridade em boa parte do jogo.

O primeiro tento veio com Galeano, que aproveitou a sobra do cruzamento de Fernando Sobral. O Fluminense reagiu após o intervalo e parecia equilibrar o cenário, mas a expulsão do zagueiro Ignácio esfriou o ímpeto carioca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Partida entre Ceará e Fluminense, pelo Brasileirão (Foto: Wendeson Cruz/Agência F8/Gazeta Press)

Com um a mais, o Alvinegro retomou o controle do jogo e selou o placar em chute de fora da área de Pedro Raul. O resultado serviu para afastar o Vovô do Z4 e dar mais ânimo na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana.

Já o Tricolor das Laranjeiras deixou o G6, que dá lugar na Libertadores. Além de desfalques como Thiago Silva, Samuel Xavier, Ganso, Acosta e Riquelme, a equipe de Luis Zubeldía ficou devendo em finalizações.

continua após a publicidade

➡️ Ceará domina o jogo e vence o Fluminense no Castelão

Em mais de uma oportunidade, o Fluminense chegou bem na frente e preferiu dar um toque a mais em vez de concluir. Prova disso é o número semelhante de ações com a bola na área adversária: 22 para os mandantes contra 17 para os visitantes. Os números são do aplicativo Sofascore.

Próximos jogos de Ceará e Fluminense

Após a vitória, o Ceará terá pela frente o Clássico-Rei. A equipe voltará a campo na quinta-feira (6), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, pela Série A. O embate terá início às 20h (de Brasília).

O Fluminense, por sua vez, receberá o Mirassol na quinta-feira (6), a partir das 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.