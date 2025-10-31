Ingressos de Ceará x Fluminense estão à venda: veja preços e onde comprar

Ceará e Fluminense duelam no domingo (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília). A venda de ingressos já começou. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets, além dos pontos físicos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Preços dos ingressos

O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Fluminense. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física. Confira abaixo os valores:

Superior Norte: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Superior Norte (acompanhante de sócio): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Norte: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

Inferior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Setor Premium: R$ 140 (meia) | R$ 280 (inteira)

Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

Superior Sul (visitante): R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)

A venda de ingressos meia-entrada para a torcida do Ceará está sendo realizada exclusivamente nas Lojas Vozão. Para a torcida visitante, os ingressos de meia-entrada estarão disponíveis na bilheteria 3 da Arena Castelão, com a venda sendo iniciada cinco horas antes da partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Partida entre Fluminense e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Prévia do jogo: Ceará x Fluminense

Ceará e Fluminense se enfrentaram na quarta-feira (29), no Maracanã, em partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor das Laranjeiras venceu por 1 a 0, com gol do lateral Renê.

Os cearenses estão em 14º lugar na tabela da Série A, com 35 pontos. Os cariocas, que possuem 47, ocupam a sexta posição.

Como chegar à Arena Castelão?

A Arena Castelão, em Fortaleza, é o maior estádio do estado do Ceará e um dos mais modernos do Brasil. Com capacidade para quase 64 mil pessoas, o estádio recebe jogos importantes.

continua após a publicidade

O estádio está localizado na Avenida Alberto Craveiro, 2901, no bairro Castelão, zona sudeste de Fortaleza. As principais opções de transporte incluem ônibus, carro e aplicativos de transporte. São 18 portões de entrada, distribuídos de maneira a facilitar o acesso de torcedores e visitantes.

O local é servido por várias linhas de ônibus, incluindo as linhas 041 (Parangaba/Papicu via Oliveira Paiva), 680 (José Walter/Papicu), e 606 (Conjunto Palmeiras/BR-116/Centro), que passam pelas principais vias próximas ao estádio.