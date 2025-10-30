Ceará emite nota sobre arbitragem da partida contra o Fluminense

O Ceará emitiu uma nota oficial a respeito da atuação da arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O embate no Maracanã aconteceu na noite da última quarta-feira (29).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O clube cearense frisou a sua "total indignação" com o juiz Flávio Rodrigues de Souza e sua equipe de arbitragem. A nota destaca também que o Alvinegro realizará uma reunião com a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em campo, no 1º tempo, o árbitro marcou um toque de mão do zagueiro Marllon, o que gerou reclamações dos jogadores visitantes. Renê cobrou a falta, Bruno Ferreira não chegou e a bola foi para o fundo das redes.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense vence o Ceará e entra no G6 do Campeonato Brasileiro

Partida entre Fluminense e Ceará, pelo Brasileirão. O Alvinegro perdeu por 1 a 0 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Apático no setor ofensivo, o Vovô pouco criou em busca do empate no Maracanã. O Fluminense teve chances de ampliar, mas parou nas defesas de Bruno Ferreira.

➡️ 'Decidiu a partida', diz Richardson sobre juiz em derrota do Ceará

Confira abaixo a nota completa do Ceará:

O Ceará Sporting Club manifesta sua total indignação pela atuação de Flávio Rodrigues de Souza e sua equipe de arbitragem na partida desta quarta-feira, 29, diante do Fluminense, no estádio Maracanã.

continua após a publicidade

O Ceará informa ainda que se reunirá com a comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, na próxima segunda-feira, 03/11, para discutir o erro grave de hoje.

Próximo jogo do Ceará

O Alvinegro voltará a campo no domingo (2), contra o próprio Fluminense, na Arena Castelão. O embate pela 31ª rodada da Série A terá início às 16h (de Brasília).