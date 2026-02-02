Vasco perde pênalti e fica no empate contra o Madureira

Vasco e Madureira ficaram no empate sem gols em partida da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, em jogo disputado em São Januário. O Gigante da Colina chegou a ter a oportunidade de abrir o placar com um pênalti nos primeiros minutos, mas Puma Rodríguez desperdiçou a cobrança.

Como foi Madureira x Vasco?

Com uma sequência de quatro jogos em dez dias, o Vasco entrou em campo com uma equipe alternativa. O técnico Fernando Diniz optou por poupar alguns titulares, como Coutinho, Paulo Henrique e Thiago Mendes, priorizando o controle de carga física do elenco neste início de temporada.

Mesmo com mudanças, o Vasco começou a partida impondo seu ritmo e dominando as ações ofensivas. Logo aos seis minutos, Nuno Moreira foi derrubado na área do Madureira e o árbitro Lucas Coelho Santos assinalou pênalti. Na cobrança, Puma Rodríguez bateu no canto esquerdo, à meia altura, mas o goleiro Neguete defendeu. No rebote, o estreante Brenner finalizou novamente, exigindo outra boa intervenção do arqueiro. Apesar da posse de bola e do controle territorial, o time cruz-maltino mostrou desatenções pontuais. Hugo Moura e Léo Jardim erraram na saída de bola e quase permitiram que o Tricolor Suburbano abrisse o placar — em uma das oportunidades, a bola ainda carimbou a trave.

Puma Rodriguez desperdiçou uma penalidade contra o Madureira (Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

Na reta final do primeiro tempo, o Vasco voltou a crescer na partida. Johan Rojas se destacou na organização ofensiva e arriscou um belo chute de fora da área, que também acertou o poste, levando perigo ao gol adversário.

O segundo tempo manteve um roteiro semelhante, com o Vasco sendo mais presente no campo ofensivo, mas esbarrando na falta de efetividade. Nuno Moreira também acertou a trave em um chute de fora da área, enquanto Puma Rodríguez parou mais uma vez em Neguete, principal destaque do Madureira na partida. A boa notícia ficou por conta de Marino, que entrou na etapa final e deixou uma impressão positiva em sua estreia, participando ativamente das jogadas pelo setor ofensivo.

Seja pelo estágio inicial da temporada ou pela formação alternativa, o Vasco apresentou oscilações ao longo do jogo e encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (5), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Além disso, no próximo domingo (8) encara o Botafogo na última rodada da primeira fase do Carioca, às 18h (de Brasília), em São Januário. O Madureira enfrenta o Volta Redonda, também no domingo às 17h (de Brasília).

Confira as informações do jogo entre Madureira x Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X VASCO

CAMPEONATO CARIOCA - 5ª RODADA

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: São Januário;

🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Vieira

⚽ Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Everton (MAD) e Cuesta (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan (Cuesta), Lucas Pitón (Diego Minete); Barros, Tchê Tchê e Rojas (Adson); Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Brenner (David).

Escalação do Madureira

Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó (Fash) e João Fubá; Juninho (Wallace Camilo), Geovane Maranhão (Isaías) e Everton (Vinicius Balotelli). Técnico: Toninho Andrade.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.