Vasco perde pênalti e fica no empate contra o Madureira
Equipe de Fernando Diniz controla o jogo, mas perde oportunidades de marcar
Vasco e Madureira ficaram no empate sem gols em partida da penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca, em jogo disputado em São Januário. O Gigante da Colina chegou a ter a oportunidade de abrir o placar com um pênalti nos primeiros minutos, mas Puma Rodríguez desperdiçou a cobrança.
Como foi Madureira x Vasco?
Com uma sequência de quatro jogos em dez dias, o Vasco entrou em campo com uma equipe alternativa. O técnico Fernando Diniz optou por poupar alguns titulares, como Coutinho, Paulo Henrique e Thiago Mendes, priorizando o controle de carga física do elenco neste início de temporada.
Mesmo com mudanças, o Vasco começou a partida impondo seu ritmo e dominando as ações ofensivas. Logo aos seis minutos, Nuno Moreira foi derrubado na área do Madureira e o árbitro Lucas Coelho Santos assinalou pênalti. Na cobrança, Puma Rodríguez bateu no canto esquerdo, à meia altura, mas o goleiro Neguete defendeu. No rebote, o estreante Brenner finalizou novamente, exigindo outra boa intervenção do arqueiro. Apesar da posse de bola e do controle territorial, o time cruz-maltino mostrou desatenções pontuais. Hugo Moura e Léo Jardim erraram na saída de bola e quase permitiram que o Tricolor Suburbano abrisse o placar — em uma das oportunidades, a bola ainda carimbou a trave.
Na reta final do primeiro tempo, o Vasco voltou a crescer na partida. Johan Rojas se destacou na organização ofensiva e arriscou um belo chute de fora da área, que também acertou o poste, levando perigo ao gol adversário.
O segundo tempo manteve um roteiro semelhante, com o Vasco sendo mais presente no campo ofensivo, mas esbarrando na falta de efetividade. Nuno Moreira também acertou a trave em um chute de fora da área, enquanto Puma Rodríguez parou mais uma vez em Neguete, principal destaque do Madureira na partida. A boa notícia ficou por conta de Marino, que entrou na etapa final e deixou uma impressão positiva em sua estreia, participando ativamente das jogadas pelo setor ofensivo.
Seja pelo estágio inicial da temporada ou pela formação alternativa, o Vasco apresentou oscilações ao longo do jogo e encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.
O que vem por aí?
O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (5), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar a Chapecoense no Campeonato Brasileiro. Além disso, no próximo domingo (8) encara o Botafogo na última rodada da primeira fase do Carioca, às 18h (de Brasília), em São Januário. O Madureira enfrenta o Volta Redonda, também no domingo às 17h (de Brasília).
Confira as informações do jogo entre Madureira x Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
MADUREIRA X VASCO
CAMPEONATO CARIOCA - 5ª RODADA
📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: São Januário;
🟨 Árbitro: Lucas Coelho Santos
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis
🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Vieira
⚽ Gols: -
🟨 Cartões amarelos: Everton (MAD) e Cuesta (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan (Cuesta), Lucas Pitón (Diego Minete); Barros, Tchê Tchê e Rojas (Adson); Nuno Moreira (Marino), Andrés Gómez e Brenner (David).
Escalação do Madureira
Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó (Fash) e João Fubá; Juninho (Wallace Camilo), Geovane Maranhão (Isaías) e Everton (Vinicius Balotelli). Técnico: Toninho Andrade.
