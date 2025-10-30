Fluminense tem dois desfalques para enfrentar o Ceará
Tricolor volta a enfrentar o Alvinegro neste domingo (2)
O Fluminense terá dois desfalques para a partida de domingo (2), contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os meio-campistas Lucho Acosta e Facundo Bernal receberam cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o próprio Ceará, nesta quarta-feira (29), no Maracanã, e estão suspensos pelo terceiro cartão.
Ambos entraram em campo pendurados — cada um com dois cartões amarelos — e, com as novas advertências, cumprem suspensão automática na próxima rodada. O técnico Luis Zubeldía precisará encontrar alternativas para o meio-campo, já que os dois vinham sendo peças importantes no setor.
Acosta é titular absoluto e peça-chave no time. O substituto natural deve ser o Lima, que normalmente entra no lugar do argentino no decorrer das partidas. O caso de Bernal é diferente. O volante não é titular, mas mesmo assim entra com frequência no lugar de Martinelli e Hércules.
Como fica o Fluminense?
O Fluminense volta a campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, novamente contra o Ceará, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 47 pontos, o Tricolor ocupa o 6º lugar na tabela, dentro da zona de classificação para a Libertadores.
