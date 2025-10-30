Fluminense e Ceará farão 'revanche' na próxima rodada da Série A
Próximo duelo entre as equipes será neste domingo (2)
O Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (29), no Maracanã, em partida atrasada da 12ª rodada do Brasileirão. Dando sequência à temporada, os clubes já voltarão a se enfrentar nos próximos dias.
A partida da 31ª rodada acontecerá neste domingo (2), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília). Somando três jogos seguidos sem balançar as redes, o Alvinegro tentará uma revanche depois da derrota em solo carioca.
Com a vitória no Maracanã, o Fluminense foi a 47 pontos e assumiu a sexta posição na tabela. O time de Luis Zubeldía tenta uma vaga na Copa Libertadores, algo garantido para o G6. A principal concorrência no momento é do Bahia (49 pontos) e do Botafogo (47).
O Ceará, por sua vez, trava uma luta contra o rebaixamento. Estacionada em 35 pontos, a equipe de Léo Condé ocupa o 14º lugar na tabela do campeonato nacional. O Vitória, que abre o Z4, tem 31 pontos. O Santos tem 32 e o Internacional, com 35, fica abaixo nos critérios de desempate.
Clubes nunca empataram em solo cearense
Ceará e Fluminense já realizaram 14 partidas em solo cearense, com sete vitórias para cada lado. Um empate no domingo seria, portanto, um resultado inédito em tais condições.
Considerando tal recorte, o último duelo aconteceu pela Série A de 2022, ano no qual o Alvinegro foi rebaixado. O Tricolor das Laranjeiras foi ao Castelão e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Germán Cano.
