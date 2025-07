Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 18/07/2025

Após o Atlético-MG vencer o Bucaramanga por 1 a 0 na Sul-Americana, o Galo retornou para o Brasil logo após a partida, já nesta sexta-feira (18). O feminino treina na Vila Olímpica. Veja a programação do Galo nesta sexta-feira.

Agenda

O Atlético retornou para o Brasil ainda nesta sexta-feira, logo após a vitória contra o Bucaramanga pela Sul-Americana. O voo em que o grupo atleticano viajou saiu às 01h da Colômbia.

Com a vitória, o Atlético joga por um empate no jogo de volta para avançar para as oitavas de final da Sul-Americana. Caso o Bucaramanga vença por 1 gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O jogo será na próxima quinta-feira (24), na Arena MRV.

Hulk comemorando gol em jogo do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O elenco atleticano viajou diretamente para São Paulo, onde fica para a próxima partida, contra o Palmeiras, no domingo (20). O grupo treina nesta sexta-feira na capital paulista.

Feminino

O elenco feminino do Atlético retornou aos treinos nesta semana. As Vingadoras tem uma atividade na Vila Olímpica nesta sexta-feira (18), pela parte da manhã.

Estreia de nome de peso

Há sete anos, Yimmi Chará fez a sua estreia com a camisa do Atlético. O colombiano chegou como nome de peso no Galo, prometendo ser um jogador importante para o Galo.

O colombiano não entregou tudo que a torcida esperava, mas teve boa passagem. Foram dois anos, com 68 partidas e 10 gols marcados, além de oito assistências.

