Rubens está cada vez mais próximo de deixar o Atlético-MG. Falta apenas a assinatura de contrato entre o jogador e o Dínamo Moscou (RUS). Com isso, uma posição que antes já era carente, se torna ainda mais. Cuca vem tentando improvisar para achar novas opções.

Na partida contra o Bucaramanga, o Atlético começou com Gabriel Menino e Alan Franco como volantes titulares. Mas o Galo terminou com Ivan Román e Rômulo, ambos zagueiros sendo improvisados na posição. Entenda quais são as opções que Cuca tem.

Gabriel Menino e Alana Franco

Menino e Alan Franco são volantes de origem, mas não os tradicionais "camisa cinco". Ambos tem o costume de atuar mais adiantados, não sendo conhecidos por matarem jogadas ou iniciarem a saída de bola.

Sendo a atual dupla atleticana, Alan Franco é quem vem exercendo a posição de primeiro volante, porém demonstra a cada partida que não é especialista. O equatoriano peca em momentos de saída de jogo e em desarmes, sendo permissivo até demais em certas ocasiões. No jogo contra o Bucaramanga, foi expulso após levar dois cartões amarelos.

Patrick

Esta talvez fosse a melhor opção de Cuca para a posição. Forte, alto, ágil, jovem e muito talentoso, Patrick tinha de tudo para seguir como titular no Atlético, ainda mais com a saída de Rubens. Entretanto, o camisa 20 do Galo teve uma lesão constatada na região lombar, e não tem data de retorno prevista.

O jovem teve constatada uma fratura por estresse na região lombar. Patrick já iniciou tratamento conservador e será reavaliado periodicamente.

Fausto Vera

Mesmo sendo da posição é uma peça descartada dentro do Atlético, ao menos no momento. O argentino não teve espaço com Cuca, e não vem sendo nem relacionado para os últimos jogos.

Antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, contra o Internacional, o volante ficou de fora por estar negociando com o Boca Juniors na época. Porém, as tratativas não avançaram.

Fausto Vera não vem treinando e nem sendo relacionado. Segundo o Atlético, o jogador está com uma gastroenterite.

Rômulo e Iván Román

Os dois jovens possuem situações parecidas, são zagueiros de origem, mas vem sendo testados como volantes em algumas partidas. Contra o Bucaramanga, ambos entraram no meio de campo e fizeram uma boa partida.

Rômulo é prata da casa, formado dentro do Atlético. O jovem de 21 anos estreou no profissional atleticano em 2024, com Gabriel Milito, e fez bons jogos.

Iván Román por sua vez foi contratado neste ano pelo Atlético. No primeiro momento, o chileno chegou para a equipe sub-20 atleticana, porém com o elenco enxuto, se tornou opção entre os profissionais.

Tem opções no sub-20?

Rebaixado no Brasileirão da categoria, o sub-20 do Atlético não apresenta opções que estejam prontas para chegar e jogar. Cuca, após a vitória contra o Bucaramanga lamentou a base não poder ajudar no momento de necessidade que o clube vive.

- Infelizmente eu não tenho na base um para pôr em lugar dele e fazer, a gente tem que corrigir isso também. Então hoje eu criei o Rômulo, eu criei o Ivan e como eu fico feliz com isso. A gente tem que ter também essa parceria, não é só na hora boa. A gente vai fazer esses meninos crescerem, não sei se nós vamos ser campeões, segundo, terceiro lugar, mas nós vamos jogar sempre no nosso limite, como eles fizeram hoje, como fizeram lá na Bahia, que teve um rendimento melhor do que o resultado, hoje o resultado foi melhor que o rendimento.

Galo vai atrás no mercado?

O Atlético vem monitorando de perto o mercado atrás de um jogador da posição, porém a situação financeira trava certas movimentações. O Galo atualmente não possui condições de investir pesado em um nome para chegar e resolver, o clube precisa ser criativo para resolver o problema.

O Atlético já admitiu estar atrás de um nome da posição, porém ainda não possui nada encaminhado até aqui. Após o jogo contra o Bucaramanga, Victor, diretor de futebol do clube, falou sobre a possibilidade e necessidade de ir ao mercado.

- A gente está trabalhando, a gente está buscando o mercado dentro das nossas condições, dentro da nossa realidade financeira, mas a gente sabe que é necessário uma reposição. Estamos trabalhando nomes para poder compensar essa saída do Rubens, infelizmente também a perda do Patrick, então vamos trabalhar para ter uma equipe ainda mais forte e competitiva para esse segundo semestre.