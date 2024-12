Mundial de Clubes 2025: veja como ficou o grupo do Fluminense

O Fluminense encara Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes da Fifa de 2025. O Tricolor era cabeça de chave no sorteio realizado em Miami e está no Grupo F.

A competição será disputada nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O torneio será no formato da antiga Copa do Mundo com oito grupos com quatro equipes em que as duas melhores campanhas avançam ao mata-mata, que será disputado em partidas únicas.

Os dois favoritos às oitavas de final, Fluminense e Dortmund se enfrentam na estreia do Grupo F no Mundial de Clubes. Na sequência, o Tricolor encara os sul-coreanos e os sul-africanos em busca de uma vaga na fase seguinte.

Caso avance, o Time de Guerreiros irá enfrentar um dos adversários do Grupo E, que conta com River Plate e Inter de Milão dentre os favoritos. Monterrey e Urawa Red Diamonds completam a chave, mas entram como zebras.

Troféu do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Fifa)

Ordem dos jogos do Tricolor no Mundial de Clubes 2025

Fluminense x Borussia Dortmund (ALE)

Fluminense x Ulsan (COR)

Fluminense x Mamelodi Sundowns (AFS)