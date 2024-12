A Fifa realizou o sorteio do Mundial de Clubes de 2025 nesta quinta-feira (5), em Miami, no Estados Unidos. Durante a definição, alguns internautas apontaram que o Palmeiras teve sorte no chaveamento. O Alviverde ficou no Grupo A da competição e disputará a vaga para a fase eliminatória do torneio com FC Porto, Inter Miami e Al Ahly.

Por conta do raqueamento da Fifa, os brasileiros do Pote 1 só poderiam enfrentar FC Porto, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Chelsea, principais clubes europeus do sorteio presentes no Pote 2. O cenário levou a web à loucura. Diversas contas nas redes sociais apontaram que o Palmeiras pegou os adversários mais fracos das opções disponíveis. Veja a repercussão abaixo:

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al Ahly

Inter Miami

Grupo B

Paris Saint-Germain

Atletico de Madrid

Botafogo

Seattle Sounders

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City

Boca Juniors

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance

Chelsea

León

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds

Monterrey

Internazionale

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan

Mamelodi Sundowns

Grupo G

Manchester City

Widad

Al Ain

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al Hilal

Pachuca

FC Salzburg