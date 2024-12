Protocolo de concussão tira goleiro do Grêmio último jogo do ano

Renato Gaúcho será obrigado a realizar mudanças no time do Grêmio que enfrentará o Corinthians, no domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A começar pelo gol. Devido ao protocolo de concussão cerebral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marchesín não enfrenta o Timão.

Isso porque o goleiro gremista sofreu um choque na cabeça ainda na primeira etapa do empate com o Vitória, no Barradão, na noite de quarta-feira (4). Em súmula, o juiz relatou que recebeu da comissão técnica o documento atestando a concussão, o que não implicou em uma das cinco substituições de Renato Gaúcho.

Com isso, pelo protocolo Marchesín não poderá entrar em campo diante do Corinthians, no último jogo do ano, na Arena. Para a meta gremista, Caíque deve ser o escolhido pelo treinador, assim como foi para o segundo tempo contra o Vitória.

Por outro lado, Grêmio terá retornos

Soteldo, que foi poupado da viagem para a Bahia, deve voltar a ser relacionado para o último confronto do ano. A partida pode, também, marcar a despedida do jogador com a camisa do Tricolor. Além dele, Pedro Geromel volta a ficar à disposição e, de fato, fará seu último jogo pelo Grêmio. O zagueiro anunciou sua aposentadoria ao final da temporada.

A administradora da Arena ainda não divulgou a projeção de público para Grêmio e Corinthians, mas a tendência é de casa cheia. Em caso de vitória, o Tricolor pode garantir uma vaga para a Sul-Americana. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 45 pontos conquistados.