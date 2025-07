Vasco planeja movimentos para abrir espaço na folha salarial

Em meio à busca por reforços e à pressão por resultados, o Vasco da Gama também trabalha internamente para enxugar sua folha salarial. A diretoria do clube estuda antecipar o fim do vínculo de alguns jogadores que têm contrato até dezembro ou negociá-los. O clube também buscar achar interessados em adquirir jogadores que não conseguiram se firmar no Gigante da Colina.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Vasco vão ao CT para cobrar jogadores

A medida tem o objetivo de abrir espaço no orçamento para novos reforços e reequilibrar as finanças do futebol. Entre os jogadores com contrato previsto para encerrar no fim do ano estão o volante Jair, o atacante Alex Teixeira, o lateral Puma Rodríguez e o meia Paulinho.

Além desses nomes, há outros jogadores que chegaram recentemente, mas ainda não renderam o esperado, como o chileno Jean Meneses e o argentino Juan Sforza, que também podem ser colocados no mercado. Caso surjam propostas viáveis, o Vasco não deve dificultar as negociações.

continua após a publicidade

Juan Sforza em apresentação do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

➡️ Vasco avança para renovar contrato com Rayan

A reformulação do elenco é vista como necessária pela cúpula de futebol, que busca tornar o grupo mais equilibrado e funcional para o técnico Fernando Diniz. O clube já estuda contratações pontuais, mas depende da liberação de espaço na folha para avançar nas negociações.

Vasco no mercado

A diretoria do Vasco segue empenhada em reforçar o elenco e tem como foco principal a chegada de pelo menos dois jogadores: um zagueiro e um atacante. No entanto, as tratativas têm esbarrado em obstáculos, principalmente por conta das restrições financeiras que o clube enfrenta.

continua após a publicidade

Enquanto busca nomes para o sistema defensivo e o setor ofensivo, o clube já se movimentou no mercado e apresentou oficialmente, nesta quinta-feira (17), a contratação do volante Thiago Mendes, que estava no Al-Rayyan, do Catar, fortalecendo o meio-campo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com orçamento limitado, a prioridade do clube é contratar jogadores sem vínculo com outras equipes ou conseguir reforços por empréstimo. Essa tem sido a estratégia da diretoria para driblar as dificuldades econômicas. Apesar de não haver acordos fechados até o momento, a tendência é que as negociações avancem nas próximas semanas.

➡️ Vasco negocia retorno antecipado de Barros e planeja empréstimos de jovens da base

O Cruz-Maltino enfrenta o Grêmio no próximo sábado (19), às 17h30, em São Januário, pela 14ª rodada do Brasileirão.