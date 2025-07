Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da Série B do Brasileirão, da Eurocopa Feminina, da Copa América Feminina, do Campeonato Argentino e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 18 de julho de 2025)

Brasileirão Série B

Atlético-GO x Criciúma – 19h – ESPN e Disney+

Ferroviária x Athletic Club – 21h30 – Disney+

Amistoso Internacional

Como x Lille – 14h30 – DAZN

Flamengo sub-20 x Bayer Leverkusen – 15h – ESPN e Disney+

Eurocopa feminina

Espanha (F) x Suíça (F) – 16h – CazéTV

Jogos de hoje: a Espanha enfrenta a Suíça nas quartas de final da Eurocopa Feminina nesta sexta-feira (Foto: Seleção Espanhola/Divulgação)

Copa América feminina

Uruguai (F) x Peru (F) – 18h – Sportv

Argentina (F) x Chile (F) – 21h – Sportv

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Unión de Santa Fé – 19h30 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Finlandês

KTP Kotka x Inter Turku – 12h – OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Campeonato Norueguês

Sarpsborg x Rosenborg – 13h – OneFootball e TV do Zé (YouTube)

Copa Africana de Nações feminina

Nigéria (F) x Zâmbia (F) – 14h – Fanatiz

Marrocos (F) x Mali (F) – 17h – Fanatiz

Copa Paulista

XV de Piracicaba x São Bento – 20h – Ulisses TV (YouTube)

Campeonato Mexicano

Atlético San Luis x Monterrey – 00h – Disney+

Campeonato Neozelandês

Bay Olympic x Auckland City – 00h – FIFA+

