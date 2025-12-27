Após negativa ao Corinthians, Bruno Spindel encaminha acerto com o Cruzeiro

Bruno Spindel tem acerto encaminhado para assumir o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro. A informação foi antecipada pela "Itatiaia". O dirigente chega para substituir Paulo Pelaipe, que deixou o clube mineiro no início de janeiro.

Antes disso, Spindel esteve próximo de assumir a função no Corinthians, para ocupar a vaga deixada por Fabinho Soldado, mas as conversas não avançaram. O dirigente afirmou que não recebeu contrato para formalizar os termos previamente acordados e, diante disso, optou por encerrar as tratativas com o clube paulista, que agora negocia com Marcelo Paz.

- Com o objetivo de pôr fim a especulações e informações inverídicas, esclareço que, após manifestar concordância com a proposta que me foi apresentada pelo Sport Club Corinthians Paulista para assumir o cargo de diretor de futebol profissional, considero encerradas as tratativas com o clube - afirmou Spindel.

A declaração foi feita na manhã deste sábado (27). Anteriormente, o ex-dirigente do Flamengo havia sinalizado positivamente para assumir a função no Corinthians, em uma decisão que chegou a ser tratada como alinhada entre as partes.

Bruno Spindel trabalhou no Flamengo por 13 anos (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Spindel trabalhou com Tite no passado

O interesse do Cruzeiro teria sido mediado por Pedro Lourenço, dono da SAF. Spindel teve uma passagem de 13 anos no Flamengo, onde atuou ao lado de Tite, hoje técnico da Raposa.

O profissional estava livre no mercado desde que deixou o Flamengo, em agosto de 2025. No clube carioca desde a gestão de Bandeira de Mello, foi responsável pela montagem dos elencos campeões da Copa Libertadores em 2019 e 2022.