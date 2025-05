Igor Jesus está próximo de trocar Botafogo por clube da Premier League

O atacante Igor Jesus está por detalhes de trocar o Botafogo pelo Nottingham Forest, clube que disputa a Premier League. No início desta semana, o time inglês enviou uma oferta de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 130 milhões) para contratar o atacante após o Mundial de Clubes da FIFA. A negociação está por detalhes de ser concluída, no momento as partes discutem a duração do contrato.

O camisa 99 chegou ao Glorioso no meio do ano passado sem custos, assumiu a titularidade e foi fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores. Na última quarta-feira (28), Igor Jesus fez o gol da vitória sobre a Universidad de Chile e foi o herói da classificação para às oitavas de final da Libertadores.

Com 11 meses de clube, o atacante soma 15 gols marcados e seis assistências. Na atual temporada, balançou as redes em sete oportunidades e deu uma assistência, em 27 jogos disputados.

Clubes ingleses de olho no Botafogo

Esta não foi a primeira tentativa do Nottingham Forest em contratar o atacante. No início do ano, Igor Jesus chegou a recusar uma investida dos ingleses por querer permanecer no Botafogo. Além disso, Arsenal e Fulham também demonstraram interesse no atleta, mas a proposta do Nottingham foi mais convincente.

Além do atacante, o Nottingham Forest também enviou uma proposta pelo zagueiro Jair, recém-contratado pelo Glorioso. Os valores ainda não foram revelados, mas são maiores que os R$ 89 milhões pagos ao Santos no início da temporada.

