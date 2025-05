O lateral Yan Couto usou as instalações do CT da Barra Funda para treinar nos últimos dias. O São Paulo compartilhou alguns registros do jogador do Borussia Dortmund nas instalações. Com passagens pela Seleção Brasileira, o jogador está fazendo uso de olho no Mundial de Clubes.

Pelo clube alemão, Yan Couto defenderá a equipe pela competição que começa no dia 14 de junho e acontece nos Estados Unidos. O atleta fez trabalhos no gramado do CT da Barra Funda, além de utilizar também as instalações do REFFIS Plus.

Em entrevista ao SPFC Play, Yan Couto elogiou as instalações do São Paulo. O lateral busca estar 100% pronto para a competição. De acordo com suas palavras, escolheu o Tricolor pelos profissionais e pela tecnologia.

- O São Paulo tem uma estrutura muito boa, tanto aqui na Barra Funda, quanto em Cotia. Consegui treinar nos dois CT’s e estou trabalhando duro para chegar bem no Mundial. (Escolhi o São Paulo) Pela capacidade dos profissionais e da estrutura toda, vim para desenvolver meu treino - explicou.

- Tem profissionais que já trabalhei aqui, então tudo uniu para eu poder vir e ter uma boa performance. Tá aprovado, estão de parabéns - completou.

O Borussia Dortmund está no grupo D da competição. Entre os primeiros adversários, estão o Fluminense, Ulsan (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundows (África do Sul).

Yan Couto tem feito trabalhos no CT da Barra Funda (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Yan Couto não é o único que utilizou as instalações do CT

Recentemente, Yan Couto não foi o único jogador que utilizou as instalações do CT do São Paulo. Petros, que teve passagens pelo clube, utilizou a estrutura do clube para se recuperar de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Igor Julio, que defende o Brighton & Hove Albion, da Inglaterra, escolheu o São Paulo para tratar uma ruptura no tendão do músculo posterior da coxa esquerda após a realização da sua cirurgia também, há alguns meses.