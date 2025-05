Botafogo tem melhor desempenho em casa, com 14 vitórias no Rio.

O confronto entre Santos e Botafogo é um dos duelos mais tradicionais do futebol brasileiro, reunindo duas camisas pesadas, com títulos nacionais e jogadores históricos. Com partidas disputadas desde os primeiros anos do Campeonato Brasileiro unificado, a rivalidade interestadual acumula histórias, estatísticas equilibradas e vitórias expressivas para os dois lados. O Lance! apresenta as estatísticas de Santos x Botafogo no Brasileirão.

O histórico do confronto mostra uma vantagem do Santos, que venceu 24 dos 63 jogos disputados entre as equipes no Brasileirão. O Botafogo conquistou 19 vitórias, enquanto 20 partidas terminaram empatadas. Os números revelam um duelo marcado pelo equilíbrio, mas com leve superioridade santista ao longo dos anos.

Santos x Botafogo no Brasileirão: retrospecto

Desempenho do Botafogo como mandante

Quando o mando de campo é do Botafogo, o clube carioca apresenta seu melhor desempenho diante do rival paulista. Em 30 jogos disputados no Rio de Janeiro, o Glorioso venceu 14 vezes, o que representa um aproveitamento de 47%. Nessas partidas, houve ainda 7 empates (23%) e 9 vitórias do Santos (30%).

As estatísticas mostram que o Botafogo costuma ser forte diante da sua torcida, mesmo enfrentando um adversário tradicional. O placar mais comum nesse cenário foi a vitória por 2 a 1 para o Botafogo, resultado registrado em cinco ocasiões. Esse dado confirma a competitividade do clube quando atua em casa.

Entre os destaques históricos, vale citar a maior vitória botafoguense no Engenhão, em 2022, quando o time carioca goleou o Santos por 3 a 0 pelo Brasileirão. Além disso, o Botafogo venceu o Peixe fora de casa em cinco oportunidades notáveis: 1 a 0 em 1989, 1999 e 2010, e 2 a 1 em 1997 e 2013.

Retrospecto do Santos como mandante

No papel de mandante, o Santos amplia ainda mais sua vantagem no confronto. Foram disputadas 33 partidas com o clube paulista como anfitrião. O Peixe venceu 15 vezes (45% dos jogos), empatou 13 (39%) e perdeu apenas 5 (15%).

O placar mais comum nesses confrontos em São Paulo foi o empate por 0 a 0, resultado registrado em oito oportunidades. Mesmo assim, o desempenho geral mostra o domínio santista atuando na Vila Belmiro e em outros estádios paulistas.

Entre as vitórias mais marcantes do Santos estão os 4 a 1 aplicados no Botafogo em duas ocasiões: uma pelo Brasileirão de 2019 e outra na Copa João Havelange de 2000. O clube também goleou por 3 a 0 em casa nos Brasileirões de 2007 e 2016.

Números totais do confronto no Brasileirão

Em termos gerais, o Santos marcou 80 gols contra o Botafogo e sofreu 61, com média de 1,27 gols por partida. Já o Botafogo tem média inferior, com 0,97 gols por jogo — 61 marcados e 80 sofridos.

Além dos números de gols, outros dados mostram a oscilação histórica entre os clubes. O Santos já emendou uma sequência de 4 vitórias consecutivas e também teve uma invencibilidade de 7 jogos no confronto. O Botafogo, por sua vez, atingiu até 3 vitórias seguidas como melhor série positiva, mas também enfrentou 7 partidas sem vencer o Santos, além de registrar 4 derrotas consecutivas em determinado período.

As estatísticas revelam que o Santos marcou gols em 65% dos jogos contra o Botafogo e sofreu gols em 59% dos confrontos. Já o Botafogo marcou em 59% dos jogos e sofreu gols em 65% deles. São números que traduzem a leve superioridade do clube paulista, mas sem apagar o equilíbrio e a competitividade da rivalidade.

Equilíbrio e tradição em campo no Brasileirão

Apesar da vantagem santista nos números, o clássico entre Santos e Botafogo sempre traz imprevisibilidade. Os dois clubes têm história rica no Campeonato Brasileiro e protagonizaram confrontos marcantes em diferentes décadas. Com jogadores decisivos, goleadas inesperadas e duelos equilibrados, a rivalidade segue viva, independentemente da fase vivida por cada equipe.

O histórico de 63 partidas no Brasileirão é reflexo de duas camisas pesadas do futebol nacional. Seja no Rio ou em São Paulo, o torcedor pode esperar sempre um jogo disputado e cheio de tradição quando esses dois clubes se enfrentam.