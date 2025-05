Escalação do São Paulo: cria da base comanda ataque contra o Bahia

O São Paulo divulgou a escalação para enfrentar o Bahia neste sábado (31), em jogo que acontece pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Entre uma das principais novidades, Ryan Francisco será titular no ataque tricolor.

O Tricolor recebeu dois retornos importantes: Cédric e Lucca. Além de Lucca e Ryan, Paulinho, Negrucci, Leandro e Maik são outros nomes de Cotia que estão relacionados para o confronto.

Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell são os nomes da defesa. Pablo Maia, Bobadilla e Luciano formam a escalação no meio de campo. No ataque, Enzo Diaz, Lucas Ferreira e Ryan Francisco fecham o esquema.

Luis Zubeldía está suspenso, mesmo que tenha viajado com a delegação. Na beira do gramado, as orientações serão passadas por Maxi Cuberas.

Estão fora da partida: Alisson (suspenso), Ruan (dores no joelho), Lucas Moura (lesão na cápsula do joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (recuperação de cirurgia no joelho), Ferreira (lesão na fáscia plantar do pé), Igor Vinícius (lombalgia), Marcos Antônio (problema muscular) e Oscar (edema na parte posterior da coxa).

O São Paulo faz uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos, o time conquistou apenas 12 pontos, com 2 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O desempenho ofensivo também preocupa: foram apenas 8 gols marcados, contra 9 sofridos.

Escalação do São Paulo

O São Paulo vai a campo contra o Bahia com Rafael; Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Luciano; Enzo Diaz, Lucas Ferreira e Ryan Francisco.

Escalação do Bahia

O Bahia, de Rogério Ceni, está escalado com Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.