Vasco x Bragantino: Jair e Praxedes voltam a ser relacionados pelo Brasileirão

Com o apoio do técnico Fernando Diniz, o volante Jair volta a ser relacionado para uma partida de Campeonato Brasileiro. Após três rodadas fora, o camisa 8 vascaíno deve ser o titular, na vaga do suspenso Hugo Moura, neste sábado (31), contra o Bragantino, em São Januário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco voltou a relacionar o meia justamente no dia em que passa a poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O vínculo, válido até 31 de dezembro, entra nos seis meses finais a partir deste sábado.

Se confirmada a titularidade, o meio-campista completa seu sétimo jogo no Brasileirão e não poderá defender outra equipe da série A nesta temporada. Justamente por esse motivo que Jair não vinha sendo utilizado por Fernando Diniz.

continua após a publicidade

O retorno à equipe titular aconteceu na vitória por 3 a 0 contra o Melgar, na última terça-feira (27), pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, Diniz declarou que conta com o volante para a sequência da temporada.

- O Jair eu pretendo dar sequência. Minha intenção é incorporá-lo definitivamente. É um jogador que eu gosto, tem o desejo de ficar também. Na minha cabeça ele fará parte de todas as competições a partir de agora - disse.

continua após a publicidade

Jair volta a ser relacionado pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Praxedes é relacionado pela primeira vez em 2025

Velho conhecido da torcida vascaína, o meia Bruno Praxedes está relacionado pela primeira vez na temporada. Desde que havia se reapresentado ao Massa Bruta, no início do ano, o atleta vinha treinando separado e voltou a lista de atletas, no duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

O Bragantino tem seis desfalques para esta partida. São eles:

Guzmán Rodrigues (suspenso)

Lucas Barbosa (suspenso)

Fernando (tendinite patelar no joelho esquerdo)

Henry Mosquera (lesão muscular na coxa direita)

Douglas Mendes (lesão na coxa direita)

Agustín Sant’Anna (lesão na coxa direita)

Com 20 pontos conquistados, a equipe paulista ocupa a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. Já o Vasco está na 15ª posição, com 10 pontos ganhos. O duelo será fundamental para definir a situação das equipes, nos dois extremos da tabela.