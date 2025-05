Botafogo recebe oferta de clube da Premier League por Igor Jesus

O Botafogo recebeu proposta oficial do Nottingham Forest, da Inglaterra, clube que disputa a Premier League e avançou nas negociações para vender o atacante Igor Jesus. A oferta gira na casa dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões) para transferência após o Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Igor analisa a possibilidade de jogar pelo clube inglês, que acenou com interesse ainda na primeira janela de transferências. Conforme apurou o Lance!, representantes do atleta ainda aguardam outras propostas, sendo uma do futebol italiano. O centroavante tem escancarado sua felicidade no Rio de Janeiro e como vive ótima fase na carreira. Não há movimento para acelerar a saída.

A SAF de John Textor crê que propostas maiores devem aparecer na mesa nas próximas semanas. Inicialmente, era visto com bons olhos uma oferta a partir de 25 milhões de euros (R$ 161 milhões). As informações iniciais são do jornalista Venê Casagrande.

continua após a publicidade

O atacante chegou ao Botafogo sem custos no segundo semestre de 2024 após passagem de sucesso pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Ele conquistou rapidamente a titularidade e foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

Força e união: Botafogo mantém vivo o sonho do bi da Libertadores

Igor Jesus chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira por quatro oportunidades em duas convocações na última temporada e marcou um gol sob o comando de Dorival Júnior. No último duelo do Botafogo, com a Universidad de Chile, fez no Nilton Santos sua melhor apresentação com a camisa Alvinegro e sob os olhares de Carlo Ancelotti, novo treinador da Amarelinha.

continua após a publicidade

Pelo Botafogo, o camisa 99 soma 54 partidas, com 15 gols marcados e seis assistências. Internamente, a diretoria alvinegra acredita que será difícil segurá-lo após o Mundial devido ao alto nível e holofotes.

Para o setor, o técnico Renato Paiva conta atualmente com Mastriani, Rwan Cruz e Elias Manoel. O trio ainda não engrenou com a camisa do Glorioso, que, sem Igor, deve ir ao mercado em busca de uma reposição.