Nike sinaliza interesse em renovar contrato com Corinthians após negociação com a Adidas

A Nike sinalizou oficialmente a vontade de renovar seu contrato com o Corinthians para fornecimento de material esportivo. A reaproximação entre as partes acontece após a negociação entre o clube paulista e a Adidas vir a público. A empresa norte-americana disse estar aberta ao diálogo com a nova gestão do clube paulista. Osmar Stabile assumiu a presidência do clube interinamente após o afastamento de Augusto Melo, ocorrido na última segunda-feira.

Segundo Doug Bowles, vice-presidente e gerente geral da Nike para a América Latina, a multinacional está disposta a discutir uma extensão do atual vínculo com o clube.

— Temos orgulho da parceria que já dura mais de 20 anos, uma relação construída a partir de valores compartilhados e uma conexão profunda com a apaixonada torcida do clube — afirmou Bowles.

A declaração vem em um momento decisivo, já que a diretoria corintiana conduz conversas com a Adidas para possivelmente substituir a Nike, parceira do Corinthians desde 2003.

— Estamos encorajados pela abertura ao diálogo da nova gestão e preparados para retomar as conversas sobre estender esse legado para além de 2029, garantindo que a parceria continue sendo benéfica para ambos os lados — completou Bowles.

Durante a gestão anterior, a relação entre Corinthians e Nike sofreu um certo distanciamento, o que abriu espaço para a aproximação com outras marcas, como a alemã Adidas. A nova direção, no entanto, parece disposta a reavaliar os caminhos e ouvir propostas para manter ou renovar uma das parcerias mais duradouras do futebol brasileiro.