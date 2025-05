O Santos enfrenta o Botafogo neste domingo (1º), às 16h, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, com um objetivo claro: sair da zona de rebaixamento. Os três pontos conquistados diante do Vitória trouxe um alívio momentâneo e mantém viva a esperança de reação na competição.

Com apenas 8 pontos conquistados em 10 rodadas, o Peixe ocupa a 18ª colocação e segue no Z-4. A campanha até aqui soma duas vitórias, dois empates e seis derrotas, com aproveitamento de 26%.

A briga para deixar a zona de rebaixamento tem sido intensa. Os principais concorrentes diretos, no momento, são o Vitória, 17º colocado, com 9 pontos, e o Fortaleza, que abre a zona de segurança, na 16ª posição, com 10. O Vasco, 15º, também soma 10 pontos. O Internacional, com 11, ainda aparece próximo, embora com risco menor.

Os adversários diretos do Santos na luta contra o rebaixamento também entram em campo no fim de semana. O Vasco abre a rodada no sábado (31), quando recebe o Red Bull Bragantino em São Januário. No domingo (1º), o Vitória visita o Corinthians, na Neo Química Arena, e o Fortaleza encara o Flamengo, no Maracanã. Encerrando a rodada, o Internacional recebe o Fluminense no Beira-Rio, às 20h30.

Para sair da zona de rebaixamento ainda nesta rodada, o Alvinegro Praiano depende de alguns cenários favoráveis. Contudo, independentemente do que acontecer, é fundamental que o time vença o Botafogo.

Santos venceu o Vitória na rodada anterior (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Veja cenários em que o Santos pode sair do Z-4:

1º cenário

Santos vence

Vasco perde

Fortaleza perde

Vitória perde



2º cenário

Santos vence

Vasco vence ou empata

Fortaleza vence ou empata

Vitória perde

Internacional perde



3º cenário

Santos vence

Fortaleza perde

Vasco empata ou vence

Vitória perde ou empata

Internacional (Com os resultados acima, a partida ‘perde’ importância para o Peixe)

4º cenário

Santos vence

Vasco perde

Fortaleza vence

Vitória vence

Internacional perde

(Nesse caso, o Santos precisaria superar uma diferença de saldo de gols de 2 gols em relação ao Vasco, que é a atual vantagem do rival.)

5º cenário

Santos vence

Vasco vence

Vitória vence

Fortaleza empata ou perde

Internacional perde

Veja abaixo os envolvidos na luta contra o rebaixamento