Falcão acredita em evolução do Athletico na Série B

Novamente titular do Athletico na vitória sobre o Athletic por um a zero na última rodada da Série B, o volante Falcão analisou o desempenho do sistema defensivo rubro-negro. Nos dois últimos jogos, quando o Furacão bateu o Brusque e o clube mineiro, o time não foi vazado. O camisa 98 ressaltou o comportamento de toda a equipe.

continua após a publicidade

➡️Neymar desfalca treino do Santos às vésperas do confronto contra o Botafogo

- Sempre que um time não sofre gol, fica automaticamente mais próximo de vencer. Isso é o resultado de um esforço coletivo. Todos nós buscamos nos auxiliar e correr pelo outro sempre que necessário. Nosso elenco possui qualidade e tem tudo para seguir evoluindo bem em todos os setores - disse Falcão.

O Athletico visitará o Operário PR neste domingo em partida válida pela décima rodada da Série B. Com o segundo melhor ataque do campeonato, a equipe de Falcão poderá ganhar de uma a cinco posições na classificação, caso derrote o adversário. O baiano de Feira de Santana fez questão de destacar a importância de um resultado favorável.

continua após a publicidade

- Vamos buscar a vitória no próximo domingo. Subir na classificação é muito importante para alcançarmos os nossos objetivos - concluiu Falcão.

Moraes jogador do Athletico-PR comemora seu gol durante partida contra o Brusque no estadio Arena da Baixada pelo campeonato Copa Do Brasil 2025 (Foto: Paulo De Tarso/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte