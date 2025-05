Escalação do Bahia contra o São Paulo: Ademir volta a ser titular

O Bahia está definido para a partida de logo mais contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Casa de Apostoas Arena Fonte Nova, e ao Tricolor só a vitória interessa para se recuperar da dolorida eliminação na Libertadores e voltar ao G-6 da competição. A grande novidade do time é a volta de Ademir ao onze inicial, na vaga de Cauly.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Ademir é titular na escalação de Rogério Ceni para Bahia e São Paulo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Essa, inclusive, é a única mudança promovida por Rogério Ceni em relação ao jogo contra o Internacional, na última quarta-feira. Willian José segue no comando de ataque na vaga de Lucho Rodríguez.

O treinador segue com os velhos desfalques de Kanu e Erick, que se recuperam de lesão, e de Rezende, que está em transição.

Além de Ademir, outro que volta ao time no Campeonato Brasileiro é o volante Jean Lucas, que cumpriu suspensão contra o Grêmio no último domingo, após expulsão no Ba-Vi.

continua após a publicidade

Escalação de Bahia e São Paulo

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni) - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas) - Rafael; Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Luciano; Enzo Diaz, Lucas Ferreira e Ryan Francisco.

continua após a publicidade

+ Reservas do Bahia, Nestor e Michel Araújo reencontram o São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X SÃO PAULO

SÉRIE A - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 31 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).